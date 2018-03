Rykket ut til gressbrann i sentrum på Åndalsnes

Nyheter

Klokka 14:31 kom det melding om gressbrann i sentrum av Åndalsnes. Det var noen som skulle brenne rusk og rask, men flammene kom ut av kontroll.

– Brannvesenet rykket ut og fikk kontroll på stedet et kvarter etter at det kom melding om brannen, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral.

– Det er fort gjort at det blir overtenning når det er så tørt. Hver enkelt er ansvarlig for det man gjør. Saka her blir fulgt opp etter påske, sier Kjøl.

Skaden var ikke større enn et halvt mål, men det var i tettbebygd strøk. I Rauma er det ikke bålforbud, slik det er i enkelte andre kommuner i fylket i disse dager, ettersom gressbrannfaren er stor.