Politiet fikk onsdag klokka 12.10 melding om et trafikkuhell i Malmefjorden i Fræna.

– Det skal ikke være snakk om personskade, men to biler har kollidert og dette gir noen trafikale problemer. Vi har nå sendt en patrulje for å bidra til å løse dette, opplyste politiets operasjonsleder Kenneth Sætre til Rbnett klokka 12.15.

En halvtime seinere kunne politiet melde at situasjonen var ordnet opp i. De meldte også at en av de involverte sjåførene fikk et forenklet forelegg for brudd på vikeplikt.