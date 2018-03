Rekordbesøk på turisthyttene i fjellet

Nyheter

Så langt har de betjente DNT-hyttene registrert 6.125 overnattingsgjester de fire første nettene i påsken, en økning på 7 prosent fra fjoråret, melder Turistforeningen. Spesielt i Sylan i Trøndelag er det merkbart flere enn tidligere med et belegg 75 prosent flere enn i fjor.

Selv om det brøt ut omgangssyke på Hardangervidda har besøkstallene også gått opp der.

– Folk har ikke latt seg skremme av nyheter om omgangssyke, men heller latt seg friste av godt vær og fine forhold. Hittil har det vært 1.613 gjester på DNTs hytter på Hardangervidda, og 38 sykdomstilfeller. Vi er selvfølgelig lei oss for at noen har blitt syke og ønsker dem riktig god bedring. Det er godt å se at de aller fleste har holdt seg friske og har kunnet nyt fine dager på fjellet, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.