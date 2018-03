Molde-mann stjal 12.950 kroner fra kassa hos Tip Top frisør

Nyheter

I slutten av mars måtte en mann i 30-åra fra Molde møte i Romsdal tingrett siktet for flere forhold. Siktede møtte og erklærte seg skyldig i alle punkt i siktelsen, utenom to, som ble frafalt av påtalemyndigheten.

En lørdag i juli i fjor tok siktede seg inn i lokalene til Tip Top frisør i Storgata i Molde, og tok 12.950 kroner fra kassaapparatet. Samme kveld tok han seg også inn i lokalene til Nex Invest AS og tok to bærbare PC-er, en PC-bag, en innrammet Bitcoin-replika og en «watercontrol powerstop.»

Siktede, som har en lang rushistorikk, forklarte i retten at han i denne perioden var i aktiv rus, og at det begynner å bli lenge siden innbruddene fant sted. Han husker imidlertid en del fra hendelsen.

Siktede forklarte at han knuste vinduet i døra til Tip Top frisørsalong for å komme seg inn, og at han brukte et brannslukningsapparat til å slå inn døra hos Nex Invest, som ligger ved siden av frisørsalongen.

Politiet fant DNA på stedet som stemte overens med siktede. Han erkjente straffskyld for begge hendelsene i et avhør hos politiet før jul.

Mannen er tidligere dømt for en rekke lignende forhold og soner for tiden en annen dom.

Han dømmes til betinget fengsel i 55 dager, som legges til straffen han allerede soner for flere andre forhold. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid fram til oktober 2019. Det forutsetter at mannen i prøvetida gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.