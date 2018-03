Nyheter

Onsdag ettermiddag ble det holdt kontroll på E136, i 60-sona ved Verma. Politiet opplyser at de foretok seks beslag av førerkort, de ga 32 forenklede forelegg på grunn av for høy fart, og ett forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobil.

Høyeste hastighet som ble målt i 60-sona var 94 kilometer i timen, opplyser politiet.