Har vårfølelsen begynt å komme sigende? Da bør du forberede deg på nok en runde med vinter

De aller fleste kan for tida nyte påskeferien i strålende sol. Fuglene kvittrer og vårfølelsen begynner å spre seg. Men er du en ivrig følger av langtidsvarselet til yr.no, har du kanskje fått med deg at snøen slett ikke har tatt påskeferie. For tidlig lørdag, men mest sannsynlig på søndag, kommer vinteren nok en gang på besøk.

– Nedbøren kan komme som sludd eller snø på lørdag, men det er usikkert. Men det kommer i hvert fall skyer innover området. Søndag er det store sjanser for snø, og det skal fortsette på mandag, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga for vestlandet, Haldis Berge.

– Kommer det mye snø?

– Det er vanskelig å si noe om mengde. Det er stor usikkerhet på meldingene som ligger så langt fram i tid. Men dere får i hvert fall fint påskevær fram til lørdag, sier Berge.

Onsdag sendte meteorologisk institutt ut et OBS-varsel om lyng- og gressbrannfare på Vestlandet.

– Sånn sett kan litt nedbør være veldig positivt, sier Berge.