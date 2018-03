– Nå er det stor brannfare langs kysten

Nyheter

Statens Naturoppsyn, med bistand fra Molde brann- og redningstjeneste, brant tirsdag 27. mars kystlynghei på Tautra. For Molde brann- og redningstjeneste var det en god anledning til å trene på slukking av lyng- og gressbrann typisk langs kysten.

– Når snøen smelter kommer gammel vegetasjon fram. Oppholdsvær, mild temperatur og vind sørger for at det blir svært tørt. Branner som skulle oppstå her oppnår svært høy temperatur og sprer seg raskt med vinden, sier Endre Dahlen fra Molde brann- og redningstjeneste.

Lokale variasjoner

Gjennom arbeidet på Tautra i går registrerte brannvesenet at forholda er nettopp slik.

– Vi har stor brannfare langs kysten nå. Den vil vedvare helt til det kommer nedbør eller ny vegetasjon begynner å spire igjen, i følge Dahlen.

– Men det er lokale variasjoner i forhold til brannfaren, legger han til.

Lærerikt samarbeid

Mindre sauehold fører til at vegetasjonen tar over. Arbeidet som ble gjort tirsdag bidrar og til pleien av tradisjonelle kystlyngheier som i dag er i ferd med å gro igjen. De avbrente områdene er godt egnet til nye beiter for utgangersau når ny vegetasjonen vokser opp igjen.

Molde brann- og redningstjeneste har samarbeidet med Statens naturvernoppsyn ved flere anledninger tidligere.

– Prosjektet er bra, både for kulturlandskap langs kysten og for kompetanseheving i branntjenesten. Gårsdagens øvelse var spennende og svært lærerik. Vi lærer mye om hvordan vi kan slukke branner i slikt terreng på en god og kontrollert måte, sier Endre Dahlen.