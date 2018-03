Nyheter

Tirsdag kveld oppsto det en pipebrann i en bolig i Fræna. Ifølge 110-sentralen i fylket skjedde dette på Nerland ved Farstad.

Fræna brannvesen rykket først ut. Et drøyt kvarter seinere meldte Molde brannvesen at de også rykket ut – da med en bil for såkalt RVR – restverdiredning.

– Det har vært brukt et pulverapparat i slukkingen, og det er en del røyk der, så huset må også ventileres, opplyser brannvakta i Molde til Rbnett rundt klokka 21.20.