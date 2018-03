Midttømme etterlyser påskemusikk i radioen

Nyheter

Det er i et innlegg i avisa Dagen at Midttømme kommer med etterlysningen. Her skriver hun at «både juleevangeliet og påskeevangeliet er bærebjelker i vår kristne tro. Kontrasten mellom adventstid og fastetid er påtagelig».

Sangene finnes

Hun slår fast at fraværet av påskesanger på radio ikke skyldes at påskesanger ikke finnes. For det gjør de, både for voksne og barn, mener hun.

– I salmeboka står de på rad og rekke: «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid;», «Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.», «De trodde at Jesus var borte. De trodde at Jesus var død.», «Han er oppstanden. Halleluja!», «Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til?» «På Golgata stod det er kors, Jesus døde på korset.», «Klapp alle hender i glede! Dette er dagen Gud har gjort.» Og det er mange, mange flere, skriver Møre-biskopen.

– Ikke glemmeboken

Til NRK, som først omtalte saken, sier hun at hun ønsker seg en debatt om temaet.

– Det finnes så utrolig mange fine påskesalmer, og de må ikke gå inn i glemmeboken. De er helt fraværende i det offentlige rom, sier hun til NRK.

Hun avslutter innlegget i avisa Dagen med å foreslå en ny form for påske-quiz: Nemlig å komme med tekster og melodier til de mange påskesangene. Hun mener det kunne vært «en påsketradisjon hvor den stille uke gir hjelp til å finne ord og toner for å bryte stillheten om det aller største­ mysteriet vi kan relatere våre liv til».