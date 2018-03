Mannen som er sikta for Ålesund-drapet får fire nye uker i varetekt

Nyheter

Den 29 år gamle mannen fra Sunnmøre som er siktet for forsettlig drap har samtykket til fire nye uker i varetekt, det melder NRK. Bakgrunnen for videre varetektsfengsling er fare for gjentakelse, opplyser politiet til NRK. En 20 år gammel mann fra Fræna døde som følge av skadene han ble påført etter knivstikkingen på åpen gate i Ålesund.

