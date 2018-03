Mann dømt for fyllekjøring – ble stanset ved Hustad fengsel

Nyheter

En mann i 30-åra fra Molde måtte i februar møte i Romsdal tingrett, siktet for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Mannen erklærte seg skyldig etter siktelsen, og ønsket å forklare seg i retten.

Sent i 2017 var mannen på fest på Averøya. Der drakk han 7-8 halvlitere med øl. Han hadde kjørt fra Molde til Averøya, og bestemte seg ut på natta for å kjøre hjem igjen. Han var alene i bilen. Etter en kjøretur på rundt to mil, ble mannen stanset ved Hustad fengsel i en stikkontroll. Han ble bedt om å avgi blåseprøve, og alkometeret ga utslag på 0,51.

Mannen ble dømt til betinget fengsel i 21 dager, og må betale en bot på 10.000 kroner. Mannen taper også føreretten for en periode på 20 timer.