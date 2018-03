Se og hør Stig Gjendems hyllest til Molde: – Teksten gikk rett inn i hjertet mitt

Nyheter

En kveld da sanger og komponist, Stig Gjendem, satt på Facebook, kom han over en tekst som gikk rett inn i hjertet hans. Diktet «Da (en hyllest til Molde) var skrevet av Molde-dikteren Frank Leslie Grydeland (1908-1993). Det var barnebarnet som la det ut på Facebook-gruppa «Du vet du er fra Molde når..»

– Alle følelsene jeg hadde da jeg vokste opp i Molde kom tilbake til meg. Sjøen, naturen, fjellene, folka. Jeg satt meg ved pianoet og komponerte en hymne ut av diktet, sier Gjendem.

Etter hvert gikk turen inn i studio.

– Jeg fikk hjelp fra den fantastiske musikeren Kjell Atle Orø til å komponere og spille inn sangen. Etter det har vi i grunn ikke gjort så mye. Selve sangen har vært ute på Youtube ei stund, og har noen tusen avspillinger, sier han.

Ønsket bilder til sangen

Men Gjendem synes det hadde vært artig å få laget en film med bilder av Molde til sangen.

– Men sangen var laget på idealisme, og jeg hadde ikke lyst til å legge så mye penger i det. Så den tanken kokte bort i kålen. Helt til jeg kom i kontakt med Trygve Berge i Bergefilm, sier han.

24. mars ble en ny versjon av «Da (en hyllest til Molde) lastet opp på Youtube. Med sang og musikk av Stig Gjendem og bilder fra Molde og omegn tatt av Trygve Berge.

– Dette er en gave til byen fra meg, Kjell Atle Orø og Trygve Berge, som takk for alt den har gitt oss. Teksten er helt fantastisk, og jeg er veldig takknemlig for at vi fikk tonesette det, sier Gjendem.

Han forteller at de følelsene for Molde som Grydeland beskriver, er de samme som han selv har den dag i dag.

– Selv om det er noen år som skiller oss, har vi de samme følelsene for hjembyen vår. Jeg har bodd andre steder og vært ute i verden og sett andre land. Det gjør at du setter større pris på hjembyen din. Når du blir eldre, sånn som meg, så ser du ting i en annen skala. Jeg håper mange kjenner seg igjen i sangen og lar seg berøre. Vårt håp er at sangen skal leve sitt eget liv, og at den blir brukt i ulike sammenhenger hvor man ønsker å hylle byen, sier Gjendem.