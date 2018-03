Molde-mann er ny sjef i Lotteritilsynet

Nyheter

Ledelsen i lotteri- og stiftelsestilsynet har ansatt Henrik Nordal (39) fra Molde som ny avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

– I konkurranse med sterke kandidater er det gledelig at det er en av våre ansatte som utmerket seg som best kvalifisert for stillinga, sier fungerende direktør Bjørn Øen.

Henrik Nordal skal lede Lotteritilsynet, som er et av to fagtilsyn i lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteritilsynet har ansvar for kontroll av spillene til norsk Tipping og Norsk Rikstotot, ansvar for arbeidet med markedskontroll og spilleratferd. I tillegg har de ansvaret for den nasjonale kampfiksingsenheten.

– Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som ny avdelingsdirektør, og er svært motivert for å utvikle tilsynet videre sammen med dyktige og kompetente ansatte. Lotteritilsynet har en viktig rolle og et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal sikre et ansvarlig lotteri- og pengespillmarked i Norge i ei tid med store utfordringer knyttet til digitalisering og globalisering, sier Nordal.

Nordal har mastergrad i freds- og konfliktstudie og har bred arbeidserfaring, blant annet fra utenriksdepartementet, etterretningstjenesten og den nasjonale kampfiksingsenheten i Lotteritilsynet. Han tiltrer stillinga 1. mai.