Jakter du det perfekte påskeværet? Da kan det være lurt å bli hjemme

Påskeferie. Lange skiturer, kakao, kvikklunsj, appelsiner. Påska er ei tid hvor mange liker å tilbringe dagene utendørs. Men da er man avhengig av at været tillater det. I år tillater været det så til de grader. For langtidsvarselet for årets påskeferie viser sol, sol og sol. Ifølge meteorologisk institutt er det Midt-Norge som går av med seieren for det beste påskeværet.

Så ønsker du knallfint påskevær, kan det være lurt å tilbringe ferien hjemme, eller i hvert fall i Midt-Norge.