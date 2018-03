Nyheter

Dette melder Adressa.no søndag litt etter kl. 12.

Gråura er et bratt og svingete området, godt kjent for de mange romsdalingene som har hytte i Oppdal-regionen. Det var et snø- og isras som delvis sperret veien. Politiet advarte om at raset kom brått på, rett bak en sving.

Kl. 12.30 melder Adressa at begge kjørebaner nå er åpne.