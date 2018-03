Røde Kors i påskeberedskap

Nyheter

Møre og Romsdal Røde Kors sin infosentral opplyser søndag ettermiddag at hjelpekorps rundt om i fylket melder om middels utfart også i dag.

Det er registrert ein skade.

- Ei lita jente braut foten ved skitrekket på Ørskogfjellet. Elles har det vore roleg, opplyser Jon Oddvar Slyngstadli, vakthavande ved infosentralen.

Volda og Ørsta Røde Kors Skredgruppe var søndag morgon i aksjon ved snøskredet ved Hornindalsvatnet på E39.

Det vart for første gang nytta båt for å få oversikt over skredet. Volda og Ørsta Skredgruppe hadde 20 mannskap i aksjon, opplyser Slyngstadli.