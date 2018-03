Full mann på taxipanseret, slåssing i leilighet, fire utfor vegen

Nyheter

SØNDAG:

Kl. 08.15, Gjemnes: Politiet fikk søndag morgen melding om en utforkjøring på fv. 279 på Høgset i Gjemnes. Nødetatene rykket ut til stedet. Fire personer var i bilen, men ingen skal ha blitt alvorlig skadd. To ble imidlertid brakt til sjukehus for legesjekk, opplyser politiet. – Bilen fikk skrens i en sving ved det gamle meieriet på Høgset. Det skal ha vært svært glatt på stedet, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl til Romsdals Budstikke.

Da nødetatene kom, hadde alle kommet seg ut. De fire var to menn og to kvinner, alle i 20-åra fra Kristiansund unntatt en mann i 30-åra fra Hedmark.

Kl. 03.51, Molde: En mann i 60-åra fra Molde havnet natt til søndag i sjøen ved Reknesmoloen ved Aker stadion. Søndag ettermiddag opplyste Helse Møre og Romsdal at tilstanden er alvorlig og uavklart.

3.38 Molde sentrum Aggressiv og beruset person innbringes til arresten.

Kl. 03.20, Molde: En taxisjåfør ringte politiet og meldte at han ikke fikk kjørt fordi det lå en full mann på panseret av drosja. Føreren ønska bistand for å få ham bort. Politiet kom og tok med seg mannen. Han var berusa og ble kjørt til legevakta for sjekk, men endte deretter opp i arresten, forteller operasjonsleder Jan Helge Kjøl søndag formiddag. Mannen er i 20-åra og fra Rogaland.

Kl. 01.18, Molde: En gjest på et serveringssted i sentrum kverulerte med dørvakta. Politiet kom og bortviste gjesten, en mann i 20-åra fra Molde, fra sentrum for resten av natta.

Kl. 01.11, Molde: En dørvakt på et serveringssted i sentrum ringte politiet om en vanskelig gjest. Politiet kom, men vurderte det slik at gjesten ikke hadde vært sjikanerende, bare i overkant pågående. Forholdet får ingen oppfølging fra politiets side.

Kl. 00.38, Molde: Politiet rykket ut til pågående innbrudd på Kviltorp etter midnatt. Synderen viste seg å gå på hjul...

LØRDAG:

Kl. 22.05, Molde: Ei kvinne i 20-åra kontaktet politiet for å få hjelp lørdag kveld. Hun sa hun var blitt utstatt for vold av en mann, i en leilighet i Molde sentrum. Da politiet kom til stedet, framsto det for dem uklart hvem av kvinnen og mannen som hadde vært verst.

– I rapporten meldes det om vold fra begge parter under håndgemenget som oppsto i forbindelse med en krangel. Politiet etterforsker saka for å få klarhet i hva som skjede, men ingen var blitt alvorlig skadd, sa operasjonsleder Jan Helge Kjøl søndag formiddag. Ved inngangen til etterforskningen anses dermed begge som mistenkte.

Kl. 17.14, Molde: En bussjåfør skal ha blitt forsøkt sparket av en passasjer på bussterminalen i Molde. Passasjeren skal ha vært irritert fordi bussen ikke gikk til Trondheim.