Tror vi på sykdommer?

Nyheter

Bli med på et tankeeksperiment om hvor mye du tror på en sykdom:

Hvis du er helt overbevist om at sykdommen fins, så gir man et høyt terningkast. Men hvis du er usikker på om sykdommen er tull og tøys, så vil ikke terningen få så mange øyne. Er du klar?

Vi starter lett med halsbetennelse. Hvor mye tror du på en halsbetennelse? Det er vanskelig å gå gjennom livet uten å få plagsomme streptokokker som elsker halsen din. Kjærligheten er ofte ikke gjensidig og heldigvis har man antibiotika som kurerer. Det kjente ordtaket om jo flere kokker desto mer snørr stemmer perfekt. Men tror du på halsbetennelse? Så klart. Terningkast 6 trilles lett. Leger tror også på halsbetennelse. Vi ser bak i munnen, finner fæle mandler, tar en pinneprøve og får et svar på at det er streptokokker på krigsstien. Kart og terreng stemmer helt når det gjelder en slik sykdom. To strek under svaret.

Hva med ryggsmerter? Jeg har aldri hatt vondt i ryggen. Kanskje jeg kan lyve på meg en vond ryggmuskel for å få sympati og litt massasje, men når jeg står foran St. Peter og gjennomgår plusser og minuser så må jeg vel bare innrømme at det har vært mer massasje enn ryggvondt. De som har hatt en akutt kink i ryggen vil si at denne sykdommen fins - så det holder, i massevis, bøtter og spann. En fastlege vil ta på den vonde ryggen, bøye litt her og der, slå med reflekshammeren og løfte et bein eller to. Noen ganger må man utrede videre. Hvis man finner en prolaps som klemmer mot nervene, så stemmer nok en gang sykehistorien og funnene og da kan legen nikke anerkjennende og si at ryggsmertene er høyst virkelige. Da vil en fastlege trille et høyt terningkast og si at dette tror vi på.

Men hva med ryggsmerter som aldri går over og når man ikke finner noe galt i undersøkelse og utredning? Tror vi like mye på slike ryggsmerter? Tenk på naboen som alltid klager over ryggen, men som står i stige og maler veggen på sommeren. Tror du på hans ryggsmerter?

Vi eksperimenterer videre. Tror du på fibromyalgi? Slå et terningkast på den sykdommen. Eller hva med kronisk utmattelsessyndrom? El-overfølsomhet? Tror du dette fins? Hva viser terningen nå? Slår man en sekser når man tenker på disse sykdommene?

Tenk at du hadde en sykdom som man ikke visste så mye om. En sykdom som var i grenseland for hva man kunne akseptere og forstå. Naboer vil ikke tro på sykdommen, heller ikke svigermor. Forsikringsselskapet ditt vil rynke på nesen. Ville saksbehandleren din på NAV tro på deg?

Vekter samfunnet sykdommer ulikt? Er det enklere å få ytelser hvis man har en depresjon enn utmattelse? Godtas en sykemelding lettere hvis det gjelder en prolaps enn fibromyalgi? Hvis alle rundt deg var skeptisk til helsetilstanden din, hva ville du da tenke om deg selv?

Med sykdommer der kart og terreng stemmer så er det enklere å tro på sykdommene. Dette gir høy terningskår. Problemet oppstår når man har et terreng der det ikke fins kart. Man kjenner på noe som det ikke fins en medisinsk forklaring på. Det betyr naturligvis ikke at plagene ikke er virkelige, men man vet bare ikke hvorfor ennå. Dette er utfordrende å godta for helsevesenet og samfunnet ellers. Ikke minst for pasienten selv.

Hva med meg? Tror jeg på alle sykdommene? Lyver pasientene mine når de sitter på kontoret mitt? I mitt hode er det helt klart. Jeg må tro på det som pasientene mine forteller meg. Uansett. Jeg har full tillit til det som blir fortalt. Jeg har ikke noen annet valg. Det er ikke alt jeg forstår. Mye av det pasientene forteller meg, finner jeg ikke svaret på i de store medisinske lærebøkene. Betyr det da at det ikke fins?

Jeg tror at vi ennå ikke vet alt om alle sykdommer. Men medisinsk verden går alltid videre og mye av det som i gamle dager var uforståelig, er nå helt forståelig. Sånn vil det være i fremtida også. Jeg vet ikke årsaken til kronisk utmattelse. Jeg er ikke klok nok til å finne ut av det, men jeg har stor tillit til at man vil forske videre på dette og til slutt finne et svar. Men selv om jeg ikke forstår alle sykdommer, så tror jeg på pasientene og det de forteller.

Om fastlegelovens første bud er: du skal ikke ha andre fastleger enn meg, så tror jeg at pasientlovens aller første bud er: du må tro på det jeg forteller.