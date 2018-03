Tidligere Listhaug-rådgiver: Norsk presse er en dørmatte for Ap

Nyheter

– Ingen stilte ett kritisk spørsmål – og det ble et faktum at det hadde noe med 22. juli å gjøre. Det hadde ikke det. Jeg skal ærlig innrømme at propagandamaskineriet til Arbeiderpartiet var svært effektfullt. Og norsk presse lot seg bruke voldsomt, sier 25-åringen i et intervju til Medier24.

Han mener at denne polemikken startet lenge før han publiserte det omstridte Facebook-innlegget. For Teigen ble Aps landsstyremøte et vendepunkt, da Jonas Gahr Støre (Ap) sa at Listhaug nører opp under det samme hatet som førte til at så mange mistet livet 22. juli.

– Det er sannsynligvis en av de groveste påstandene jeg har hørt i norsk politikk, noen gang. Men det var helt greit å påstå. Ingen sa i ettertid at nettopp det nørte opp under hat, eller at det var urimelig …, sier Teigen til nettstedet.

Den tidligere rådgiveren mener ordskiftet har blitt tøffere siden den såkalte flyktningkrisen i 2015, og at han har vært en del av det.

– Men å si at vi har skylden, det er feil. Folks bekymringer og det som foregår i samfunnet ville ført til et tøffere ordskifte, noe som har skjedd i hele Europa.