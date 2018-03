Fikk politiskyss til sjukehuset

Nyheter

En politipatrulje kom natt til lørdag klokka 02.17 over en svært beruset person, som lå sovende ved Julsundvegen i nærheten av Molde stadion.

- Mannen var så rusa at vi fant det best å framstille ham for lege, og tok ham med til mottaket på Molde sjukehus. Det ble slått fast at moldemannen i 20-åra ikke var i stand til å ta vare på seg sjøl, så familie ble varsla og kom og hentet ham, sier Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Litt seinere på natta, klokka 03.26, kom det inn melding om enda en berusa mann som satt og sov i sentrum.

Denne gangen var det en mann i 40-åra fra Fræna, han ble funnet i nærheten av Reknesmoloen.

- Det var ikke mulig å få vekt mannen, så vi tok også ham med til sjukehuset. Han ble der overlatt til helsepersonell, sier Kjøl.