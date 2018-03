Evakuering av anlegget etter bannalarmer ved Ormen Lange

Nyheter

- Tre detektorer som indiker brann er utløst i prosessanlegget, og evekuering er iverksatt, sier Rian Morrison ved 110-sentralen i Møre og Romsdal til Rbnett.

Han opplyser litt før klokka 09 at lokalt brannvesen og ambulanse er på stedet, og at mannskap fra Molde brannvesen er undervegs.

- Per nå er det ingen synlige tegn til brann, så dette kan ha et begrensa omfang. Vi driver undersøkelser på stedet for å avklare situasjonen, sier Morrison.

Nødetatene rykket ut etter at det lørdag morgen litt før 08.30 er meldt om brann ved Ormen Lange - landanlegget.

- Vi rykker ut, og har ennå ikke oversikt over hvor alvorlig dette er, sier Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral til Rbnett.

Saka oppdateres