Andel ikke-troende i Norge øker sterkt

Det viser Norsk Monitors kartlegging for 2017.

Ifølge tallene for 2017 er det 12 prosentpoeng flere som ikke tror på Gud, enn som tror. Nær halvparten, 46 prosent, svarer at de ikke tror, mens 34 prosent svarer at de tror på Gud, ifølge Fritanke.

Det er en kraftig utvikling fra tidligere år.

2013 var det første året en like stor prosentandel (38 prosent) svarte ja som nei på spørsmålet «tror du på Gud?". I 2015 var de ikke-troende i flertall for første gang, med 39 mot 37 prosent.

Norsk Monitor er en undersøkelse som kartlegger nordmenns verdier, holdninger og atferd, og har blitt utført annethvert år siden 1985. Et utvalg på rundt 4.000 personer av befolkningen over 15 år svarer på undersøkelsen.

Etter økningen i andelen ikke-troende i 2017, mener Human-Etisk Forbund at det er på tide å innse at utviklingen må få konsekvenser i det offentlige rom.

– Vi må endre offentlige ordninger som i hovedsak er tilpasset et helkristent folk. Vi er nødt til å få inn et større mangfold. Det må bygges flere livssynsnøytrale seremonirom, og vi kan for eksempel ikke lenger bare ha prester i samtaletjenestene på sykehusene, sier livssynsrådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.