Slik vil 9.klassingene gjøre Bussbygg mer lønnsom

Nyheter

Bussbygg vil i framtida kunne produsere sine lastebilskap billigere og raskere. Det tror niendeklassinger ved Vågsetra barne- og ungdomsskole.

En ny innretning, en såkalt auto-linjal skal bidra til det. Sigrun Sletnes, Maria Samuelsen, Martin Gussiås Reitan, Johannes Rekdal og Sigurd Skjevik gikk seirende ut av fredagens Innovasjonscamp på Seilet etter å ha besøkt bygdas tradisjonsrike industribedrift. Elevene har tro på at dagens manuelle oppmåling kan automatiseres og gjøre bedriften mer rasjonal og lønnsom.

Kreative elever

Juryen med Kaare Jakob Hasselø fra Sparebaken Møre som leder lot seg imponere av kreativiteten til de unge gründerne. Elevene fikk med seg en gavesjekk på 1500 hundre kroner og økt sjøltillit i forkant av regionfinalen 26. februar. Der møtes vinnerlagene fra de andre kommunene i Romsdal

Niendeklassinger fra alle ungdomsskolene i Molde var på plass i Bjørnsonhuset da vinnerlaget presenterte sine planer. Det gjorde de med informative plansjer og en modell bygd i Lego. Martin Gussiås Reitan sier de var usikre i forkant av finalen.

– Lærerne sa vi hadde et forslag som var godt nok til at vi kunne vinne. Sjøl var vi mer usikre. Vi har hatt kontakt med Bussbygg og de har latt seg imponere av forslaget. Det blir spennende å se hvordan de vil jobbe videre med ideen. At det er mulig å gjøre produksjonen av lastebilskap mer effektiv har vi stor tro. Det finnes bedre løsninger enn dagens måte å gjøre det på med målband og tusj, sier kreative Martin på vegne av resten av laget.

Opptatt av nytenking

Molde næringsforum, som står bak Innovasjonscampen, ønsker å starte tidlig for å vekke ungdommens interesse for innovasjon.

Både andre- og tredjeplassen gikk til lag fra Bekkevoll ungdomsskole. Elevene derfra hadde jobbet med prosjekt i samarbeid med Did Adventure og Romsdalsmuseet. De øvrige oppdragene som kjempet om seieren hadde elevene utviklet i samarbeid med Brunvoll, Møre og Romsdal idrettskrets, Molde videregående skole, Molde jazzfestival, Skjevik barne- og ungdomsskole, Molde bibliotek, og Vågsetra barne- og ungdomsskole. Totalt 11 bidrag ble presentert.

Sats på utdanning

Frode Heimen fortalte om sine erfaringer som gründer.

– Etter at jeg i 1995 var ferdig med videregående skole, hadde jeg lyst til å starte butikk. Det førte til Musikkjelleren i Elnesvågen. Det visste seg ikke å være noe god idé. Butikken gikk dårlig og jeg gikk på en dundrende smell. Ti år tok det å bli gjeldfri. Dette lærte meg at det er viktig å ha en god plan også dersom virksomheten går dårlig. Jeg anbefaler utdanning. Sats på det dere er interessert i, og ikke bare se på dagens trender. Alt endrer seg så kjapt at det viktigste er å studere det du har lyst på. Gå ut i verden, søk kompetanse og ta vare på de venner som du møter undervegs, sa Heimen, daglig leder i datafirmaet Adventor.