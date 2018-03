Sier også ja til indre Gjemnes

Nyheter

Fylkesmann Lodve Solhom la vekt på at Angvika da vil gå inn i en bærekraftig kommune for framtida. Han pekte på at det var laget en god søknad.

– Dette har vært den vanskeligste saka å ta stilling til. Vi er klar over at kommunestyret i Gjemnes går imot grensejustering for Angvik skolekrets, men vi har vurdert dette opp mot argumentene i søknaden om grensejustering for å bli en del av Nye Molde kommune. Det vil legge til rette for en helhetlig samfunnsplanlegging for hele kommunen, sa Lodve Solholm under pressekonferansen i Ålesund.

Han sa også at dersom kommunen nå vil gå inn i vurderinger rundt kommunesammenslåinger så legges arbeidet med grensejusteringen på vent.

– Dette har vært mye vanskeligere enn arbeidet med kommunereformen. Her har vi hatt små forhold, bygd mot bygd, nabo mot nabo. Fylkesmannen har foretatt en grundig vurdering. Vi har innhentet faktaopplysninger og vi har foretatt innbyggerundersøkelser. Vår tilråding sendes nå til Kommunal- og moderniseringsdepartenmentet. Departementet har sagt at avgjørelsen skal foreligge før sommerferien, forklarte fylkesmann Lodve Solholm på pressekonferansen i Ålesund fredag middag

Saka oppdateres.