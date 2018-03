PST jakter nett-troll etter Listhaug-bråk

Nyheter

Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overfor Dagbladet.

Ifølge avisen har PST – bare sammen med politiet i Nordland – oppsøkt flere privatpersoner på deres hjemmeadresser.

– Vi har oppsøkt personer som har lagt ut trusler, grov sjikane og hatefulle ytringer på sosiale medier. Jeg kan bekrefte at det er opprettet saker mot personer, sier Bernsen.

Det er debatten rundt tidligere justisminister Listhaug som har fått PST og politiet til å reagere. Truslene og de hatefulle ytringene er først og fremst rettet mot henne, Støre og Hareide. Alle tre har fått politibeskyttelse etter drapstrusler.

– PST har over lengre tid sett at myndighetspersoner utsettes for grov sjikane, hatefulle og truende ytringer. Den siste uken har vi sett en klar økning i omfanget av trusler og hatefulle ytringer, sier Bernsen.