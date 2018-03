Neida, eposten fra oss i Romsdals Budstikke er ikke spam

Nyheter

Jeg vet at noen av dere har trodd at dette var virusmail eller spam, men det er det altså ikke. Alle medier må ha ny godkjenning fra sine abonnenter når det gjelder personvern, slik at dere godtar å få tilsendt tilbud og nyhetsvarsler fra oss.

Dette er en del av et større personvernregelverk som skal gjelde i hele Europa. Tanken bak reglene er veldig god: at du som forbruker skal få et bedre personvern i den digitale verden vi lever i. Sjøl om det meste av reglene har vært der også tidligere, har ikke Datatilsynet hatt særlig mange ris bak speilet mot dem som bryter reglene. Før har regelbrudd ofte endt med «tilsnakk» – fra 25. mai risikerer man bøter i millionklassen.

Denne uka kom nyheten om at det hadde lekket ut informasjon om 50 millioner amerikanske Facebook-brukere til dem som styrte valgkampen til Donald Trump. Dette viser bare at alle som behandler data med personopplysninger må skjerpe seg. Det nye regelverket som trer i kraft 25. mai heter med engelsk forkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Og disse fire bokstavene har engasjert de fleste selskap i hele år. Alle som behandler personinformasjon, må forholde seg til nye og strammere rutiner. For mange ansatte blir det en omfattende endring i hverdagen.

Du som forbruker får bedre styring over opplysninger som ligger lagret rundt om i selskap og registre. Hvis du ønsker å bytte bank eller forsikringsselskap skal du kunne be om å få ut de opplysningene de har om deg – og så skal du kunne gå til en konkurrent og bruke opplysningene i et nytt kundeforhold.

For oss i mediehuset blir det også strengere krav. Vi har jo register over abonnenter og annonsører, og vi behandler persondata i redaksjonen hver dag. Personopplysninger trenger ikke være så avanserte – også navn, adresse og telefonnummer er personopplysninger som ikke skal komme på avveie, sjøl om de er tilgjengelige på 1881. Det betyr for eksempel at vi må makulere innsendte kryssordløsninger og Bustus-tips istedenfor å sende dem rett til papirgjenvinning. Og vi skal bruke kryptert e-post og meldingstjeneste om vi omtaler personopplysninger. Notatblokker skal låses inne hver dag, og pulter skal ryddes. Og litt rydding har vi alle bare godt av – også i personvernet!

God helg!