Mann i 20-åra må sone i 40 dager

En mann fra Rauma, i midten av 20-åra, må nå i fengsel. Grunnen er at han ble tatt med amfetamin i bokseren, heter det i en dom fra Romsdal tingrett.

Det var i august i fjor at bilen han satt i ble stoppet av politiet på Sjøholt. Han var da i besittelse av nærmere åtte gram amfetamin.

I utgangspunktet ville denne mengden med amfetamin gitt ham en fengselsstraff på rundt 30 dager. Mannen er imidlertid tidligere straffet og bøtelagt flere ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen. Dette gjorde at straffen ble skjerpet. I formildende retning la retten vekt på at han erkjente straffeskyld og samtykket til at saka ble avgjort etter forenklet rettergang.

Mannen ble for et års tid siden dømt til betinget fengsel i 30 dager for oppbevaring av 100 Rivotril-tabletter og bruk av narkotika. Overtredelsen han nå ble dømt for skjedde i prøvetiden for den forrige dommen.

Rauma-mannen ble etter dette dømt til ubetinget fengsel i 40 dager. Varetekt kommer til fradrag med to dager, heter det i domsslutningen.