Fylkesmannen anbefaler grensejustering for Sandøya, Orten og Ona/Husøya

– Vi har prøvd å gjøre ei grundig vurdering både med hensyn til søknadene og de områdene det gjelder, sa fylkesmann Lodve Solholm under pressekonferansen i Ålesund fredag klokka 12.

– Fylkesmannen har hentet inn faktagrunnlag og har gjennomført ei innbyggerhøring. Det er departementet som skal fatte det endelige vedtaket. Fylkesmannens tilråding vil bli sendt inn til departementet, som vil prøve å gjøre sin beslutning før sommeren, sa Solholm.

Sier også ja til indre Gjemnes Bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye og Heggem får flytte over fra Gjemnes kommune til Nye Molde kommune. Det er det klare rådet fra fylkesmann Lodve Solholm.

– Det ble sagt mye surr i debatten De tre som vil la småøyene i Sandøy gå til Aukra, tapte i denne runden. Men det kommer nye runder.

Fylkesmannen anbefaler grensejustering for Sandøya, Orten, Ona/Husøya, Lyngværet og Flatflesa, slik at de altså blir en del av Aukra kommune, og ikke blir med på sammenslåingen med Nye Ålesund.Fylkesmannen har ikke vurdert grensejustering for Sæterøya fordi grunneierne har trukket søknaden.

– Fylkesmannen sin vurdering er at det er en godt grunngitt søknad som viser hvorfor innbyggerne ønsker overflytting. Søkerne føler sterkt tilhørighet og identitet til romsdalsregionen og de definerer dette som sin hverdagsregion. Innbyggerhøringen gir også et klart svar – hele 85 prosent av innbyggerne ønsker en slik overflytting, sa Solholm.

Grensejusteringene skal gjelde fra samme tidspunkt som kommunereformen, det vil si fra 1. januar 2020.

