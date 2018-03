Stortinget stemte for Acer

Nyheter

Som varslet fikk regjeringspartiene støtte fra Arbeiderpartiet og MDG og sikret dermed flertall for forslaget.

Under debatten ga opposisjonen flere ganger utrykk for at tilslutning vil innebære at Norge avgir suverenitet til EU. Energiminister Terje Søviknes (Frp) kalte det skremseslpropaganda, og rettet en særskilt kritikk mot Senterpartiet:

- Det er nettopp å nøre opp under frykt som Sp gjør, sa Søviknes, og henviste til uttalelser om at Norge gir fra seg kraftressurser, styringen av ressursene eller at strømprisene vil øke.