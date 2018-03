Kvinne kom til rette etter leiteaksjon i Vestnes

Nyheter

Politiet meldte på Twitter torsdag klokka 18.09 at det var satt igang en leiteaksjon etter ei kvinne i 40-åra i Tresfjord. Både Røde Kors, redningshunder, brannvesenet og luftambulansen deltok i søket.

Klokka 18.28 melder politet at kvinna er funnet i live og blir ivaretatt av helsepersonell. Ved politiets operasjonssentral får Rbnett opplyst at aksjonen er avsluttet og at det ikke er naturlig å gå ut med videre detaljer.