Frp har tjent på Listhaugbråket

Nyheter

Fremskrittspartiet klart mest fram, Arbeiderpartiet mest tilbake. Det er den klareste tendensen i en meningsmåling Respons Analyse har gjort for Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten denne uka.

Tendensen bekreftes også av at Frp har fått en kraftig medlemsvekst den siste uka.

Tar mandat fra Høyre

Frp er oppe på 26,8 prosent – en framgang på 4,5 prosentpoeng i forhold til stortingsvalget i høst. Arbeiderpartiet får 18,6 – en nedgang på 2,7 prosentpoeng. Høyre har med sine 22,8 prosent mistet posisjonen som fylkets største parti, og dersom det var valg i dag, ville Høyre mistet sitt tredjemandat til Fremskrittspartiet.

Her er partibarometeret for Møre og Romsdal:

Målingen viser også at Frp er klart størst både på Nordmøre og Sunnmøre, mens Høyre holder stand i Romsdal.

Menn stemmer Frp

I Romsdal gjør Arbeiderpartiet det dårligere enn i resten av fylket. På Nordmøre gjør alle partiene på venstresiden av norsk politikk det bedre enn i resten av fylket. Mens det er borgerlig flertall på Sunnmøre og i Romsdal, er det klart rødgrønt på Nordmøre.

Det er store kjønnsforskjeller i hva folk i Møre og Romsdal ville stemme på. Mennene er langt mer høyrevridde, og mer enn hver tredje mann sier de ville ha stemt på Frp om det var valg i dag. Fremskrittspartiet får 36 prosent og Høyre 24 blant mennene. Kvinnene gir Frp «bare» 16 prosent og gir mest støtte til Arbeiderpartiet.

Målingen er gjennomført ved at 601 personer er kontaktet på telefon tirsdag og onsdag denne uka – det vil si de to dagene etter at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister.

Klart flertall for Solberg som statsminister Erna Solberg står fortsatt sterkt som statsminister etter bråket rundt statsråd Sylvi Listhaug, ifølge en måling gjort for TV 2.

Over 100 innmeldingar til Møre og Romsdal Frp på få dagar «Listhaug-effekten» gir mange nye medlemmer Møre og Romsdal Frp opplever stor pågang av nye medlemmer etter at Sylvi Listhaug gikk av som justisminister.

Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var Stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2017? I så fall, hvilket parti stemte du på da?».Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2,5 og 4 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.