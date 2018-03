Ekspertene advarer: Pass deg for påskesola!

Nyheter

For selv om påska kommer tidlig i år, og sola derfor ikke står veldig høyt på himmelen, sørger rikelige snømengder for at strålingen blir sterkere. Både øyne og hud bli dermed mer utsatt, advarer Meteorologisk institutt, Statens strålevern, Norsk institutt for luftforskning og Kreftforeningen i en felles oppfordring.

Huden er også lite tilvent sola etter vinteren og kan fort bli solbrent, noe som øker risikoen for hudkreft.

– Går du med sola i ryggen, får du likevel en del stråling i ansiktet. I tillegg kommer strålingen fra snøen både nedenfra og fra siden. Da er både øyne og vinterblek hud sårbare, sier forsker Terje Christensen i Statens strålevern.

Snøblind

Også øynene trenger god beskyttelse. For skarp påskesol over hvite vidder kan fort føre til snøblindhet.

Symptomene oppstår imidlertid ikke før 6–12 timer etter at man har vært ute. Da kjennes det som om man har sand i øynene, tårene renner og det er vondt å se i lyset. Noen får også uklart syn og sterke smerter i øynene.

– Bruk gode solbriller med en utforming som passer deg, og som skjermer mot UV fra alle kanter. Alle solbriller skal ha et CE-merke som viser at de er testet og godkjent etter en standard som sikrer at de ikke slipper gjennom for mye UV-stråling, sier Christensen.

På hudkrefttoppen

Mange nordmenn drar også til Syden denne påsken. Ikke start ferien med å ligge i timevis i sola ved bassenget, oppfordrer Kreftforeningen.

– Vær raus med å ta pauser fra de sterkeste solstrålene og husk nok solkrem. Det gjelder solglade folk i alle aldre, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Huden glemmer ikke at den har vært solbrent, men samler opp solskadene, noe som på sikt kan føre til hudkreft.

Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av hudkreft.