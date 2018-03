Turistfiskebedrifter må informere gjestene sine om regelverket

Nyheter

Ved nyttår trådte det nye regelverket for turistfisket i kraft, og i disse dager er brosjyrer med regelverket på vei ut til alle landets registrerte turistfiskebedrifter. Brosjyrene kommer på engelsk, tysk, russisk og polsk og inneholder det nye regelverket for turistfisket.

Her opplyses det blant annet om at det er ulovlig å selge fisken videre, og at gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter nå maksimalt kan ta med seg 20 kilo fisk ut av landet, mens maksgrensen for alle andre er 10 kilo. I brosjyrene opplyses det også om de ulike minimumsstørrelsene for fisk.