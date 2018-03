NRK: – Øyene slipper å bli del av Ålesund

Nyheter

Fredag skal fylkesmann Lodve Solholm legge frem sin innstilling for grensejusteringene i Møre og Romsdal.

NRK skriver på sine nettsider at fylkesmannen etter det de erfarer kommer til å si ja til at Ona, Sandøya og Orten får gå inn i Aukra kommune.

Dette er i strid med det et flertall i Sandøy kommunestyre gikk inn for. De vil at hele Sandøy kommune skal bli med i den nye storkommunen Ålesund.

Hvis de ca 60 innbyggerne på øyene får rive seg løs, blir de heller en del av i Aukra kommune.

Når fylkesmannen har offentleggjort sin innstilling er det Moderniserings- og kommunaldepartementet som avgjør den videre skjebnen til Ona, Orta og Sandøya.

Også indre deler av Gjemnes har søkt om grensejustering for å bli en del av Molde kommune.