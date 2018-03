Grensehandelen økte også i fjor

Nyheter

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn handlet for 1.259 millioner kroner mer i utlandet i 2017 enn året før. Antall dagsturer gikk opp 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner.

Grensehandelen øker mest i Strömstad (der Nordby-senteret ved Svinesund ligger) med hele 13 prosent, fra 7,4 milliarder kroner til 8,3 milliarder kroner, men også grensehandelen i Töcksfors og Charlottenberg økte i fjor til henholdsvis 2,1 milliarder og 1 milliard kroner.

Grensehandelen i Strømstad utgjorde hele 55 prosent av all grensehandel i fjor.

– Svært bekymret

Hovedorganisasjonen Virke peker på at grensehandelen har økt til tross for svak krone. Årsveksten for grensehandelen har ikke vært sterkere siden 2013.

– Grensehandelen er urovekkende høy selv før de omstridte avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og på alkoholfrie drikkevarer trådde i kraft fra nyttår. Vi er svært bekymret for den videre utviklingen, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

Andersen tror utviklingen etter første kvartal i år vil vise en fortsatt vekst og viser til planene om å doble handelskapasiteten både i Strömstad og Svinesund.

– Grensehandelen rammer alle bransjer i handelen, fra apotek til sportsforretninger. At myndighetene har gjort det enda mer lukrativt å kjøre over grensen for å handle, er rett og slett uakseptabelt, mener han.

– Tåler ikke økte avgifter

YS-forbundet Negotia peker på at tallene for 2017 ikke inkluderer økningen i de norske sukkeravgiftene fra nyttår, da de gikk opp med hele 83 prosent. Situasjonen kan med andre ord bli enda verre for norsk næringsliv.

– Norsk næringsmiddelindustri tåler ikke økte avgifter, konstaterer Monica A. Paulsen, leder av Negotia.

Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad er også bekymret.

– Dette viser bare behovet for at vi må få redusert særnorske avgifter. Disse avgiftene bidrar stort til den massive og sterkt økende handelslekkasjen vi har til Sverige. Dette bidrar rett og slett til å sette norske arbeidsplasser i fare, sier Njåstad.

Mottiltak

To av de største LO-forbundene og tre av de største arbeidsgiverorganisasjonene i Norge går nå sammen om å snu trenden og tette igjen handelslekkasjen, som de omtaler som «kritisk».

Grensehandelalliansen omfatter Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Virke Handel, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke.

Alliansen har blant annet som mål å sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel og å avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører.

– I andre land tas denne problemstillingen på alvor, men i Norge er den politiske interessen nærmest lik null. Nå er det på tide med en konstruktiv diskusjon om nødvendige tiltak, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.