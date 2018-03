Flere ringer hjelpetelefon etter å ha sett Utøya-filmen

Nyheter

– Vi har merket en stor økning hos oss etter at Utøya-filmen hadde premiere. Nå har vi to til tre samtaler på hver vakt som handler om dette temaet. Vi ser samme økning i chattetjenesten, sier daglig leder Aslaug Timland Dale til NRK.

Dale sier at både pårørende og ungdom benytter seg av tjenesten, og at både hun selv og hennes kolleger synes det var viktig å se filmen for å stå bedre rustet til å møte brukerne.

– Noen av dem som ringer eller skriver til oss, sier de lever i frykt for at hendelsen 22. juli kan skje igjen. Noen lurer på hva de kan gjøre for å forhindre at hendelsene skjer på ny. Mange av dem sier at hendelsene trigger hverdagene deres, og at de føler seg ødelagte og alene.