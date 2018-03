Ekspert: – Vi gir Facebook for mye

Nyheter

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere, noe CA selv har benektet.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

– Jeg reagerer på hvor enkelt vi har gitt fra oss data til Facebook, sier den digitale strategen Pontus Staunstrup.

Han viser til at selskapet tjener pengene sine på reklame, hvor det er forbrukerne som selges til markedsførere. Alt av «likes» og hva man interesserer seg for, gjør at annonsører kan rette seg i enda større grad mot et spisset publikum.

– Det som er mest skummelt og verdt å understreke, er at de som er best på å bruke informasjon om oss, er Facebook selv. De har gjort dette siden 2007, og de har gjort det systematisk. De har en enorm mengde data for alle sine brukere til bruk blant annet i sine annonseverktøyer, sier svensken.

Misbrukt data

Facebooks forretningsmodell er helt lovlig: Nettverket markedsfører ikke noe av brukerdataen selv, men selger tilgang til dataene til tredjeparter.

Den tredjeparten er i dette tilfellet kommunikasjonsbyrået CA, som bisto under USAs president Donald Trumps valgkamp.

I et opptak vist av britiske Channel 4 tirsdag, hevedes det at CA med sitt bidrag gjorde det mulig for Trump å vinne med bare 40.000 stemmers overvekt i tre delstater, noe som skal ha sikret ham presidentposten til tross for at Hillary Clinton fikk over 3 millioner flere stemmer på landsbasis.

Skylder på CA

EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil nå ha svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan dette kunne skje. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet, og ifølge flere medier har også amerikanske myndigheter iverksatt gransking av Facebook.

I en uttalelse tirsdag ser Facebook ut til å plassere skylden for skandalen på CA.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, het det fra Facebooks hovedkvarter.