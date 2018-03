Solberg åpner for Listhaug-retur

Nyheter

Listhaug (Frp) var alt annet enn angrende og ydmyk da hun kunngjorde sin avgang som justisminister to timer før den planlagte mistillitsdebatten skulle starte i Stortinget tirsdag formiddag.

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra Statsministerens kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sa Listhaug på et hurtig sammenkalt pressemøte i Justisdepartementet en halv time etter at NTB varslet hennes avgang.

Stormen som fulgte etter Facebook-innlegget der Listhaug skrev at Ap setter terroristenes rettigheter over landets sikkerhet, mener Listhaug kan sammenlignes med en barnehage.

– Da er det min jobb å være voksen, sa hun.

– Heksejakt

Ifølge Listhaug har Støre satt henne i bås med massemorderen Anders Behring Breivik og stått i spissen for en kneblekampanje sammen med de andre partiene som utgjør flertallet på Stortinget og ikke har tillit til henne.

– Det har vært en ren heksejakt der målet har vært å kneble ytringsfriheten, som for meg er en utrolig viktig norsk og vestlig verdi, sa Listhaug på pressemøtet.

Hun varslet at hun kommer til å fortsette i Stortinget med å være seg selv og si det hun mener.

Grunnlaget for at det ble et flertall i Stortinget som ikke lenger hadde tillit til Listhaug, var det KrF som sørget for etter et fire timer langt ekstraordinært landsstyremøte mandag.

– Jeg registrerer hva KrF har gjort. Det blir spennende å se hvilken side de nå velger. Jeg opplever det partiet totalt uten ryggrad, uten styring og uten noen vei videre.

– Hardtarbeidende

På en pressekonferanse senere på formiddagen åpnet statsminister Erna Solberg (H) for at Listhaug kan komme tilbake som minister i denne regjeringsperioden.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke noe hinder for henne når det gjelder å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sa Solberg.

Sylvi Listhaug ga beskjed om sin avgang til Erna Solberg mandag kveld, opplyste statsministeren på pressekonferansen.

– Listhaug har gjort en god jobb i tre ministerposter. Hun satte i gang landbruksreformer som landbruksminister, og hun strammet inn på innvandringspolitikken, og det har gjort at vi i dag har kontroll på flyktningstrømmen. Derfor kan vi i dag jobbe for bærekraftig integrering, sa Solberg.

Statsministeren mener vi bør lære av at ytterpunktene i debatten bidrar til å kneble debatten gjennom hets og sjikane.

– Det har vært en belastende tid for Listhaug der hun har fått karakteristikker hun ikke fortjener, og som ikke hører hjemme i politikken, sa Solberg.