Siva bygger innovasjonssenter på Åndalsnes

Senteret bygges på Øran og skal etter planen stå ferdig på nyåret 2019, heter det i en pressemeling fra Siva.

Innovasjonssenteret gir næringslivet i Åndalsnes et miljø for å utvikle seg og blir en koblingsboks mellom næringslivsaktører, virkemiddelapparatet, kapital og forskning og utvikling. Der vil Romsdal Innovasjon og Nordveggen spille en viktig rolle. Begge er initiativtakere til innovasjonssenteret og vil holde til der når det er ferdig.

-Innovasjonssenteret blir viktig for å jobbe samla med næringsutvikling fra gründere til utvikling av etablerte bedrifter. Jeg har tro på utvikling på tvers av bedrifter og bransjer og det skal vi få til i Innovasjonssenteret, sier Solveig Brøste Sletta, daglig leder i Nordveggen AS.

En nasjonal tilrettelegger

Sivas har en nasjonal rolle og et samfunnsoppdrag som handler om å utløse næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer i hele Norge. Å bygge eiendommer er et viktig verktøy og Siva bygger der mange andre ikke tar risikoen, spesielt i distriktene.

- Det sterke industrimiljøet rundt Åndalsnes og den evnen de har vist til å samarbeide på tvers er en forutsetning for at vi investerer. Innovasjonssenteret vil også dra nytte av Sivas landsdekkende nettverk og bidra til kunnskapsdeling på tvers av regioner, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva.

Investerer 20 millioner

Mange lokale aktører og Siva har jobbet med prosjektet over lenger tid. Nordveggen og Romsdal innovasjon har brukt tiden godt og fått inn nødvendig privat kapital og etablert en enda tydeligere innovasjonsstruktur på Åndalsnes. Siva investerer ca. 20 millioner i innovasjonssenteret og har allerede investert rundt 40 millioner i fabrikklokalet til Partnerplast som ligger vegg i vegg. Dette vil gi leietakerne tilgang til industrikompetanse.

- Dette blir en arena der vi i større grad kan få dra nytte av alle fagkompetansen som sitter i kunnskapsparkene i Molde, Ålesund og på Sintef Raufoss. Senteret vil bidra til at enda flere bedrifter kan jobbe regionalt og nasjonalt og ta i bruk den kompetansen som vi vet finnes, avslutter Tom Samuelsen i Romsdal Innovasjon AS.

Bygget blir ca. 900 kvadratmeter og eksempler på leietakere i bygget er; Romsdal innovasjon, Nordveggen, Anunatak, BDO, Senter for trygt vegarbeid og Partnerplast. I tillegg er det rom for prosjekter og gründere i senteret, heter det i pressemeldingen.