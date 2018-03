Norwegian venter milliardsmell i første kvartal

Nyheter

Flyselskapet skriver at de venter et tap på 2,6 milliarder kroner før skatt etter inntekter på 7,1 milliarder kroner. Etter samme kvartal i fjor hadde Norwegian til sammenligning 5,4 milliarder kroner i inntekter og et tap på 1,8 milliarder kroner.

Selskapet oppgir høyere drivstoffpriser og en sterkere euro som hovedårsakene til det forverrede resultatet. Bare drivstoffutgiftene ligger i gjennomsnitt 12 prosent høyere enn det selskapet har regnet med.

«Valuta- og drivstoffeffekten vil være utfordrende i første kvartal», heter det videre i børsmeldingen.

E24 har regnet ut at Norwegians drivstoffregning blir om lag 190 millioner kroner høyere i første kvartal enn tidligere anslått.

Samtidig opplyser selskapet at de skal foreta en rettet emisjon der det skal hentes inn 1,3 milliarder kroner. HBK Holding, som eies av konsernsjef Bjørn Kjos, styreleder Bjørn Kise og flere familiemedlemmer, spytter inn 340 millioner kroner. Norwegian skal også selge unna opptil fem Airbus 320-fly som i dag er leaset ut.

Analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities sier til Dagens Næringsliv at situasjonen er virkelig ille og kaller selskapet for et «bunnløst sluk.».

– Hvis Norwegian skal overleve, må det nok flere redningsaksjoner til i tiden fremover. Mer kapital må inn i selskapet, for Norwegian taper nå enormt mye penger i forhold til forventningene, sier han.