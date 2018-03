Listhaug gikk av med frontalangrep på Ap, Støre og KrF 

Nyheter

Listhaug var alt annet enn angrende og ydmyk da hun kunngjorde sin avgang som justisminister to timer før den planlagte mistillitsdebatten skulle starte i Stortinget tirsdag morgen.

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sa Listhaug på et hurtig sammenkalt pressemøte i Justisdepartementet en halv time etter at NTB varslet hennes avgang.

Stormen som fulgte etter Facebookinnlegget der Listhaug skrev at Ap setter terroristenes rettigheter over landets sikkerhet, mener Listhaug kan sammenlignes med en barnehage.

– Da er det min jobb å være voksen, sa hun.

– Heksejakt

Ifølge Listhaug har Støre satt henne i bås med massemorderen Anders Behring Breivik, og stått i spissen for en kneblekampanje sammen med de andre partiene som utgjør flertallet på Stortinget og ikke har tillit til henne.

– Det har vært en ren heksejakt der målet har vært å kneble ytringsfriheten, som for meg er en utrolig viktig norsk og vestlig verdi, sa Listhaug.

Hun varslet at hun kommer til å fortsette i Stortinget med å være seg selv og si det hun mener.

– Jeg lover en ting. Jeg kommer ikke til å gå stille i dørene. Jeg aksepterer ikke å bli forsøkt tvunget til taushet, sa hun.

– KrF uten ryggrad

Grunnlaget for at det ble et flertall i Stortinget som ikke lenger hadde tillit til Listhaug var det KrF som sørget for etter et fire timer langt ekstraordinært landsstyremøte mandag.

– Jeg registrerer hva KrF har gjort. Det blir spennende å se hvilken side de nå velger. Jeg opplever det partiet totalt uten ryggrad, uten styring og uten noen vei videre.

– Vi får se, sa hun på spørsmål om hun anser KrF som et borgerlig parti.

Regjeringen og ytringsfriheten

Listhaug takket for støtten fra partileder Siv Jensen og «resten av partiet» som ville støtte henne fult ut. Men hun kunne ikke kunne bidra til å gi landet en regjeringskrise.

På spørsmål fra NTB om hun kunne gitt dette bidraget tidligere, svarte hun:

– Jeg setter regjeringen først nå, og jeg setter ytringsfriheten aller først.

Hun gjentok gang på gang at avgangen er frivillig. Listhaug ville heller ikke kommentere spørsmål om hvilken dialog det har vært mellom henne, Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H), når beslutningen ble tatt og om hun ble tilbudt en annen statsrådspost.

Listhaug sa også at den siste tiden har vært en krevende tid for henne, mannen hennes, barna, foreldrene, brødrene og resten av familien.