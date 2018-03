Listhaug: Støre vil være en katastrofe for Norge

Nyheter

Listhaug kunngjorde at hun trekker seg som justis- og beredskapsminister klokken 8 tirsdag morgen. Hun går til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre for det hun kaller en «heksejakt».

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sier hun.

Listhaug framholder at hun går av frivillig, men at det har vært en vanskelig uke for henne.

Skryter av Frp

Listhaug sier at helt vanlige mennesker den siste uken er blitt stemplet og hengt ut på det groveste, bare fordi de støttet henne og Frp. Samtidig slår hun fast at hun absolutt ikke vil tie stille fra sin nye posisjon som stortingsrepresentant, og skryter også av partiet sitt.

– Jeg er glad Siv Jensen og resten av partiet støtter meg, men jeg vil ikke at Frp skal miste makt. Derfor går jeg av, sier Listhaug.

Mandag stemte et enstemmig landsstyre i KrF for mistillit, og Listhaug mener partiet mangler «ryggrad». Hun sår tvil rundt hvorvidt KrF virkelig er et borgerlig parti.

– Det er et parti uten styring og uten vei videre, sier hun.

Samtidig kaller hun norsk politikk for en «ren barnehage».

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sier hun.

Til angrep mot Støre

Den avtroppende justisministeren gjentok at hun tar avstand fra ekstremisme, og anklaget denne gangen Støre for å sette henne i bås med Anders Behring Breivik og hans retorikk. Stormen den siste uken, beskriver hun som krevende.

– Det har vært en krevende tid for meg, for min mann og for min familie, sier hun.

Det blir møte i Stortinget klokken 10 tirsdag, til tross fore at grunnlaget for mistillitsforslaget mot Listhaug er fjernet. Møtet starter med at statsminister Erna Solberg tar ordet, før alle de parlamentariske lederne skal holde innlegg.

Rødt fremmet 14. mars mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Det skjedde etter at Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere passet uten å måtte gå veien om en domstol.

Etter fem dager med massiv kritikk fjernet Listhaug innlegget.

xxListhaug kunngjorde at hun trekker seg som justis- og beredskapsminister klokken 8 tirsdag morgen. Samtidig gikk hun til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre for det hun kaller en «heksejakt».

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sier hun.

Hun framholder at hun går av frivillig.

– Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, sier Listhaug.

Mandag stemte et enstemmig landsstyre i KrF for mistillit, og Listhaug mener partiet mangler «ryggrad».

– Det er et parti uten styring og uten vei videre, sier hun.

Listhaug sier helt vanlige mennesker den siste uken er blitt stemplet og hengt ut på det groveste, bare fordi de støttet henne og Frp. Samtidig slår hun fast at hun absolutt ikke vil tie stille fra sin nye posisjon som stortingsrepresentant, og skryter også av partiet sitt.

– Jeg er glad Siv Jensen og resten av partiet støtter meg, men jeg vil ikke at Frp skal miste makt. Derfor går jeg av, sier Listhaug.

Samtidig kaller hun norsk politikk for en «ren barnehage».

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sier hun.