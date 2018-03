Fremmed mann la seg i senga til tiåring

Nyheter

Mannen gikk først inn i en åpen dør i en bygård, opp én etasje og inn i en leilighet der døra ikke var låst. Vel inne i leiligheten gikk han inn i et soverom der to jenter på fire og ti år lå og sov.

Påtalemyndigheten mener at han deretter kledde av seg en genser og la seg under dyna i senga til tiåringen og kysset jenta på munnen, melder TV 2.

Jenta våknet, skrek og løp inn på rommet til foreldrene sine.

– Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det er en veldig spesiell sak, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til TV 2. Mannen nekter for å ha kledd av seg og kysset tiåringen, men politiet fester lit til jentas forklaring. Undersøkelser på sykehus viste senere at jenta ikke var voldtatt.

Mannen er nå tiltalt for å ha utført en seksuell handling mot barn under 16 år, og mandag startet rettssaken mot ham i Oslo tingrett.

Tiltalte kom til Norge fra Afghanistan i 2009 på politisk grunnlag. En ny søknad om oppholdstillatelse skal snart til vurdering hos utlendingsmyndighetene.

Mannen ble pågrepet rett etter at han gikk ut av leiligheten etter at foreldrene til jenta hadde våknet. Blodprøver av mannen viste både at han var full og påvirket av THC, som er virkestoffet i cannabis.

Han er også tiltalt for flere andre punkter, blant annet for å ha kløpet en politikvinne i rumpa og for å ha stjålet en mobiltelefon.