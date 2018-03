Nyheter

- Det var denne løsningen vi ønsket. At Listhaug trakk seg og at vi fikk beholde den regjeringen vi har. Det er vi glad for, sier den nyvalgte lederen i Møre og Romsdal KrF til Sunnmørsposten.

Hun roser sin egen partileder for måten han har opptrådt på i denne saken.

- Jeg var med på møtet vi hadde i går og Knut Arild har håndtert denne situasjonen på en meget bra måte, sier Walderhaug Frisvoll.

Hun erkjenner at KrF i denne saken har hatt mye makt.

- Vi er i vippeposisjon på Stortinget. Det gir makt og det skulle bare mangle om vi ikke bruker den i en sak som dette, sier hun.

Men det at Listhaug nå er ute av regjeringen tror ikke Frisvoll øker muligheten for at KrF går inn.

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg mener fortsatt at avstanden mellom KrF og Frp er for stor, sier hun.

Og det synes som at en i KrF er meget fornøyd med det en her har fått til.

- Den beste løsningen kom, skriver Voldas Arild Iversen i en sms til Sunnmørsposten.