Bilkonsernet blir større - kjøper opp enda en forhandler

Tirsdag ble det offentlig kjent at Auto 8-8 kjøper samtlige aksjer i Autoforum AS - Ford-forhandler i Førde og Florø. Fra før har Auto 8-8 kjøpt opp flere forhandlere, blant dem Haukebø og Rødseth i Molde. Det betyr at Auto 8-8 nå er representert som Ford-forhandler seks stedet; Kristiansund, Eide, Ålesund, Molde, Førde og Florø.

- Vi er svært godt fornøyd med løsningen som legger til rette for enda tettere samarbeid med Ford Norge , uttaler konsernleder og majoritetseier i Auto 8-8, Terje Sildnes i en pressemelding.

Anleggene i Førde og Florø er nylig oppgradert, og de ansatte blir med videre.

- Det var naturlig for oss å innlede samtaler med Auto 8-8, som vi ser på som ein solid aktør i vårt nabofylke. Vi har nyleg gjort vesentlege oppgraderinger på våre anlegg og selskapet er godt rigga for framtida. Med Auto 8-8 som eier har vi tro på videre god drift i et veldrevet konsern, sier deleier i Autoforum, Frank Robert Klakegg.

– Vi vil fortsette å drive fra de nylig oppgraderte anleggene i Førde og Florø. Autoforum AS er en Ford forhandler med solid historie, dyp forankring i det lokale miljøet og entusiastiske Ford-medarbeidere som vi gleder oss til å jobbe tett sammen med, legger Sildnes til.

Overtakelsen er effektiv fra 20.mars, og oppkjøpet innbefatter også eiendommene i Florø og Førde.

– Auto 8-8 har over tid bevist at de evner å ta godt vare på kunder og jobber målrettet med Ford. Med oppkjøpet i Førde og Florø har Auto 8-8 gruppen ansvaret for hele Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge AS, Per Gunnar Berg.