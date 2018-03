Hareide: – Jeg har tilgitt Listhaug, spørsmålet er om KrF kan ha tillit til henne som justisminister

Nyheter

– Jeg har tilgitt Listhaug, spørsmålet er om KrF kan ha tillit til henne som justisminister, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til landsstyret.

Hareide innledet landsstyremøtet i KrF med å skille mellom det å unnskylde Sylvi Listhaug for å ha postet det omdiskuterte innlegget på Facebook for ti dager siden, og det å fortsatt ha tillit til henne som justisminister.

– Er tilgivelse det samme som tillit? Jeg har tilgitt Listhaug. Spørsmålet er om KrF kan ha tillit til Listhaug som justisminister, sa Hareide.

– En justisminister skriver at stortingsflertallet setter terrorister rett fremfor nasjonens sikkerhet. Det er et sterkt eksempel på å stille andres motiver i tvil. Derfor er dette er en så viktig sak, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin innledning før partiets landsstyremøte.

– Vi er opptatt av tonen i de politiske debattene. Derfor er vi opptatt av hvordan vi snakker om og med hverandre. Derfor er vi opptatt av hvilke ord som blir brukt. Derfor er grunnen til at vi er samlet her så alvorlig, sa Hareide.

Solberg har ansvaret

Hareide mener statsminister Erna Solberg (H) setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide i åpningstalen under partiets landsstyremøte på Stortinget mandag.

Hareide sier han i løpet av helgen gitt Erna Solberg en tydelig melding fra hele KrF om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget.

– Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen i egen regjering, og statsministeren som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Landsstyret skal nå vurdere om det blir votering om mistillit, sier han.

Han uttrykker også sterk misnøye med det han betegner som polariserende politikk:

– Nå må det bli slutt på polariserende politikk og splittende retorikk og framferd, sier han.

Før møtet:

KrFs landsstyre samlet seg på Stortinget mandag klokken 12 for å gi sitt råd til stortingsgruppa om hvordan KrF skal stemme når forslaget om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) behandles som første sak i Stortinget tirsdag. På vei inn til møtet var Hareide klar på at det er en situasjon ingen ønsket å komme i.

– Ingen ønsker å være der vi er i dag, sa Hareide.

Selv om flere KrF-ere på vei inn til møtet svarte «ja» på spørsmålet om de hadde et klart råd, sa Hareide at ingenting er bestemt.

– Konklusjonen er ikke gitt på dagens møte, sa KrF-lederen.

Hareide var også tydelig på at selv om det har vært krevende dager, er det Sylvi Listhaug og hennes familie som har hatt det tyngst de siste dagene.

– Jeg ser fram til å diskutere denne situasjonen, også fordi det kan være flere mulige utganger. Jeg har bedt om et råd fra partiets landsstyre, og jeg vil ikke konkludere på vei inn til dette møtet, sa Hareide.

Han vil ikke si at han føler seg i en skvis, men sier det helt klart har vært ulike dilemmaer for KrF i denne saken.

– Budskapet som har kommet fra Listhaug, har vært særdeles krevende.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, som dermed bare trenger KrFs støtte for å få flertall.

