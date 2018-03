Dahl: Følgen av mistillit vil være stor og dramatisk

Nyheter

Torgeir Dahl (H) opplever at KrF-leder Knut Arild Hareide er utydelig på om han vil støtte kabinettspørsmål.

– KrF er veldig spredt, og følgen av mistillit vil være stor og dramatisk. Så jeg håper KrF markerer sitt primære standpunkt – at de mangler tillit til Sylvi Listhaug – men at de ikke stemmer for mistillit hvis statsministeren stiller kabinettspørsmål, sier han. Og:

– KrF har jo vært tydelig i sin støtte til Erna som statsminister, og samtidig tydelig på at Listhaug har gått langt utover det de kan akseptere. Så får vi se hvordan de agerer i Stortinget i morgen, sier Dahl.

– Hvor irritert er du på Listhaug fordi hun ikke trekker seg?

– Hehehe – det har ingen kommentar til.

– Ingen kommentar

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal ønsket ikke å kommentere situasjonen etter landsstyremøtet mandag. Han ba oss forsøke igjen etter Stortingets behandling av mistillitsforslaget tirsdag formiddag. Han opplyste at KrF skal ha gruppemøte tirsdag morgen klokka 08.30.

Romsdals Budstikke har også forsøkt å få kommentarer fra nyvalgt fylkesleder i Møre og Romsdals KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, uten å lykkes. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ønsket heller ikke å kommentere saken på dette tidspunktet.

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp var ikke tilgjengelig for å kommentere den dramatiske utviklingen mandag ettermiddag.