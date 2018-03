Trafikkulykke på Hjelset søndag ettermiddag

Nyheter

Omtrent klokka 16 søndag ettermiddag meldte politiet om ei trafikkulykke på Hjelset.

Sjevikkrysset, Hjelseth: Melding om trafikkuhell. Nødetatene på vei til stedet. Trafikkale problemer på stedet. 3 personer involvert. 1person klager på smerter. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 18, 2018

Ulykka skjedde da en bil skulle kjøre ut på hovedvegen. Bilene kolliderte front mot front.

2 personer ble sendt til legevakta, mens 1 person ble sendt til sjukehuset - men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Alle nødetatene var på stedet, hvor det var manuell dirigering en periode. Både politiet og brannvesent melder om at det var glatt på stedet.

En drøy time etter ulykka meldte politiet at vegen var ryddet og åpen for normal trafikk. Det blir opprettet en sak for brudd på vikeplikt.