Stadig færre lærer tysk i norsk skole

43 prosent av tysklærere i videregående skoler i Oslo er over 60 år gamle. Og 63 prosent av lærerne er over 50 år.

– Vi ser at det er behov for økt rekruttering i årene fremover, og vi har satt i gang en rekke tiltak for å få flere til å velge tyskfaget, sier Line Andressen i Utdanningsetaten til Aftenposten.

I tillegg til en høy gjennomsnittsalder på lærerne, sliter også tyskfaget med at elevene velger å lære andre språk som engelsk, fransk, spansk, kinesisk, russisk og arabisk.

Samtidig som stadig færre lærer tysk, er behovet for språket stort i næringslivet og gode jobber venter unge med tyskkunnskaper. Tyskland rangeres som Norges viktigste handelspartner, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU), og en av sju NHO-bedrifter sier at de har behov for tysktalende medarbeidere.