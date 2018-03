Så mye må du betale om du ikke oppfører deg på byen

Nyheter

En kveld på byen kan bli langt mer kostbar enn først planlagt, hvis du ikke oppfører deg som du skal. Det koster deg dyrt å bryte lover og regler. Her er en oversikt over satser på bøter for ulike lovbrudd:

Drikke alkohol ulovlig på offentlig sted: 4000 kroner

Nekte å etterkomme pålegg fra politiet: 6000 kroner

Nekte å oppgi personalia til politiet: 6000 kroner

Fysisk hindre politiet i deres arbeid: 8000 kroner

Forulempe politiet ved munnbruk/utskjelling: 5000 kroner

Forulempe politiet ved spytting: 7000 kroner

Urinere på offentlig sted: 4000 kroner

Uanstendig oppførsel på offentlig sted: 6000 kroner

Ordensforstyrrelse: 8000 kroner

Overnatting i fyllearresten: Gratis

Å bære kniv på offentlig sted: 8000 kroner

Å bære kniv på offentlig sted for 2. gang: 10.000 kroner

Å bære kniv på offentlig sted 3. gang: Det blir tatt ut tiltale.